Um italiano de 101 anos sobreviveu à infeção por Covid-19, anunciou a autarca de Rimini, em Emilia Romagna, a segunda região de Itália com mais mortos e infetados pelo novo coronavírus.

É verdadeiramente extraordinário. E uma esperança para o futuro", disse Gloria Lisi.

O idoso, que foi apenas identificado como "Sr. P", estava hospitalizado desde a semana passada em Rimini depois de testar positivo e teve alta na quinta-feira.

O Sr. P. conseguiu. A família levou-o para casa ontem à noite. Isto prova que, mesmo aos 101 anos, o futuro não está escrito", afirmou a autarca.

De acordo com a proteção civil italiana, Emilia Romagna é, a seguir à Lombardia, a região mais atingida pelo novo coronavírus, com 1.174 mortos e perto de 11.000 infetados.

Itália é o país do mundo com mais mortes registadas, tendo, no último balanço, ultrapassado a barreira das 8.000.

A Covid-19 já fez mais de meio milhão de infetados e quase 23 mil mortes em todo o mundo.