A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou, nesta sexta-feira, que o número de infetados por covid-19 ultrapasse os 200 milhões nas próximas duas semanas, alertando para a necessidade de uma "vigilância mais forte".

A estimativa foi avançada pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na videoconferência de imprensa regular sobre a evolução da pandemia, transmitida da sede da organização, em Genebra, na Suíça.

Ressalvando que o número pode estar ainda assim subestimado, o médico etíope assinalou que os casos de infeção continuam a aumentar, em muito devido à variante Delta, mais contagiosa e em circulação em pelo menos 132 países, incluindo Portugal.

Tedros Adhanom Ghebreyesus alertou para a necessidade de haver uma "vigilância mais forte", uma vez que o vírus "está em constante evolução".

Novas variantes vão surgir com a transmissão do vírus, e isso também acontece devido ao aumento do contacto social, ao uso inconstante de medidas de saúde pública e ao uso desigual de vacinas", apontou.