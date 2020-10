As pessoas com sangue Tipo O podem ser menos vulneráveis à covid-19, de acordo com dois novos estudos publicados, quarta-feira, na revista científica Blood Advances, da Sociedade Norte-americana de Hematologia.

Os dois estudos, aliás, um dinamarquês e um canadiano, sugerem, ainda, que quem tem sangue Tipo O é, também, menos vulnerável a outras doenças graves.

Já as razões porque tal acontece ainda não são claras e carecem, por isso, de mais investigação, segundo os investigadores.

A investigação dinamarquesa apurou, por exemplo, que de 7.422 pessoas que testaram positivo à covid-19 38,4% tinham sangue Tipo O e 44,4% tinham sangue Tipo A, ou seja, há menos doentes do grupo O apesar de este tipo de sangue estar presente em 41,7% da população da Dinamarca.

No estudo canadiano, foi apurado que de 95 doentes graves com covid-19 84% tinham sangue Tipo A ou AB e precisaram de ventilação assistida, quando comparados com os 61% de pacientes com sangue Tipo O ou B.

Os doentes covid com sangue Tipo A ou AB também permaneceram mais dias nos cuidados intensivos, uma média de 13,5 dias, quando comparados com os doentes dos grupos O ou B, que estiveram internados uma média de nove dias.

Mas os investigadores alertam.