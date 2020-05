Tosse seca, febre e fraqueza generalizada são, segundo a Organização Mundial da Saúde, os sintomas mais comuns de Covid-19, em Portugal o terceiro sintoma mais reportado são as dores musculares, mas há outros menos comuns, que estão a ser identificados em vários estudos.

E não estamos a falar da perda de olfato e paladar, de corrimento nasal e congestão nasal, garganta dorida ou diarreia.

O jornal britânico The Guardian encontrou mais alguns sintomas, que foram reportados em estudos divulgados em revistas científicas.

São eles:

"Dedo Covid"

Erupções cutâneas nos dedos dos pés, que parecem frieiras ou lesões avermelhadas ou roxas, deram o nome a este sintoma, depois de vários casos relatados. Mas apesar de se chamar "Dedo Covid", esta lesão pode ser encontrada na planta do pé ou na lateral e também nas mãos. O European Journal of Pedeatric Dermatology reportou mesmo uma "epidemia" de casos entre crianças e adolescentes em Itália.

Conjuntivite

Trata-se de um sintoma raro, com o vírus a ser detetado nas lágrimas. O Royal College of Ophthalmologists and College of Optometrists do Reino Unido diz que "qualquer infeção do trato respiratório superior pode resultar em conjuntivite viral e este também é o caso da Covid-19". No entanto, o colégio da especialidade sublinha que "é improvável" que este sintoma surja sem que tenham sido detetados outros sintomas, como febre ou tosse, uma vez que a conjuntivite é uma complicação secundária.

Livedo e necrose

Um estudo espanhol publicado no British Journal of Dermatology concluiu que 6% dos 375 casos de Covid-19 analisados apresentavam necrose - morte dos tecidos causada por infecção ou livedo - mancha lívida na pele. A necrose foi detetada sobretudo em pacientes idosos que apresentavam casos mais graves, mas também foi encontrada em doentes que não precisaram de ser hospitalizados.

Tonturas e dores de cabeça

Um estudo chinês publicado na JAMA Neurology, e que envolveu 214 pacientes, revelou que 36,4% apresentava sintomas como tonturas ou dores de cabeça, percentagem que subia para 45,5% quando analisados apenas os casos graves de infeção por Covid-19. No entanto, as tonturas e as dores de cabeça são consideradas uma consequência da doença.

Formigueiro e ardor

Alguns pacientes do hospital Mount Sinai, de Nova Iorque, queixaram-se de formigueiro e ardor. No entanto, um infecciologista daquela unidade hospitalar, considerada uma das melhores do mundo, acredita que se trate mais de uma resposta do sistema imunitário do que propriamente um sintoma, pela experiência que tem relativamente a outras doenças, que não a Covid-19.