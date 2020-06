As autoridades de saúde suíças colocaram 300 pessoas em quarentena devido a um surto de Covid-19 numa discoteca de Zurique, que se espalhou de forma extremamente rápida, foi anunciado neste domingo.

Um homem que esteve há uma semana no Flamingo Club testou positivo na quinta-feira. Os seus cinco acompanhantes na festa foram testados no dia seguinte e também estão infetados.

Com a ajuda de uma lista de convidados fornecida pelo clube noturno, as autoridades contactaram todos os que participaram na festa, colocando-os numa quarentena de dez dias destinada a tentar controlar a progressão do coronavírus.

Os responsáveis suíços destacam que o incidente no Flamingo Club mostra como é importante manter o distanciamento social e hábitos de higiene, mesmo numa altura em que o desconfinamento está a ser gradualmente levantado no país.

Deixaram mesmo um aviso: se houver mais surtos do género em casas noturnas é provável que estes estabelecimentos comerciais voltem a ser encerrados para prevenir este tipo de "contaminação rápida".

À imagem da maioria dos países europeus, a Suíça reduziu o número de contágios por Covid-19, mas enfrenta agora alguns surtos, à medida que tenta dar novo impulso à economia, muito afetada pelo confinamento.

Segundo o mais recente relatório das autoridades sanitárias, entre sexta e sábado registaram-se 69 casos positivos, num total de 31.555 infetados, tendo morrido até agora 1.681 pessoas.