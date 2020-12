Denise era uma mulher de idade avançada, internada num hospital francês, por causa de uma infeção pelo novo coronavírus. Antes da covid-19, já tinha um estado de saúde frágil, mas não lhe faltava generosidade e vontade de viver. Morreu em março deste ano, vítima de infeção por SARS-CoV-2, depois de ceder a última cama num hospital com os cuidados intensivos à beira da rotura a outro paciente.

A decisão tomada por Denise marcou profundamente toda a equipa que a tratou na altura. Agora, nove meses depois, três médicos e uma socióloga que cuidaram dela nos últimos dias de vida, escreveram-lhe uma carta aberta, em jeito de agradecimento. Uma carta que Denise nunca vai ler, mas que, esperam, sirva de conforto à família.

"Para a Denise, que não chegará a ler esta carta", começam por escrever, na missiva que foi divulgada na última segunda-feira no jornal Le Monde.

Temos pensado muito em si desde essa noite de março, em que a senhora chegou às urgências quase sem fôlego, com todos os sintomas de infeção por SARS-CoV-2. Nem o seu velho cancro quase superado, nem a sua insuficiência cardíaca, nem sequer a sua idade avançada teria impedido a sua admissão nos cuidados intensivos. Foi a senhora que tomou essa decisão, que exprimiu as suas preferências."

A carta é assinada por Elie Azoulay, Sadek Beloucif e Matthiey Le Dorze (todos especialistas em medicina intensiva e reanimação) e Nancy Kentish-Barnes (uma socióloga da saúde em meio hospitalar). Nela, os quatro profissionais de saúde mostram o dilema ético que a classe tem vivido nos últimos meses.

A senhora tinha tanta necessidade de oxigénio que quis ter a certeza que ele seria suficiente para toda a gente.”

“Lembro-me do seu olhar”

Os quatro profissionais desabafam: temem ter influenciado a decisão de Denise. “Durante muito tempo, questionámo-nos se não teríamos influenciado a sua atitude, com as respostas às suas questões. Contudo, a verdade é que, quando o oxigénio não é suficiente, as máquinas de suporte de vida estão lá para dar tempo aos pulmões infetados para se curarem. Na melhor das hipóteses, esse ambiente técnico, sólido e muitas vezes agressivo, deixa sequelas físicas e psicológicas que se prolongam no tempo, nos pacientes que se recuperam de doenças respiratórias, mas também nos seus familiares e entes queridos”, escrevem.

Muitas vezes, infelizmente, os pacientes não sobrevivem a essa jornada e as famílias enlutadas permanecem afetadas por muito tempo, também elas feridas.”

A carta torna-se personalizada quando um dos médicos escreve na primeira pessoa: “Lembro-me do seu olhar, da sua modéstia e da sua dignidade quando a examinei, sob o olhar ansioso do colega de emergência que corrigia sua saturação de oxigênio. A senhora não reclamava e o seu sofrimento era silencioso.”

Procurámos encontrar maneiras simples de melhorar a sua situação. Com o meu colega da sala de emergência, a enfermeira e o assistente que cuidou de si naquela noite, ficamos sentados durante um tempo, enquanto tentávamos compreender a sua situação, juntos, a partir dos elementos objetivos à nossa disposição.”

O apelo de Ramalho Eanes

Pouco depois da morte de Denise, e aparentemente sem sequer saber do caso, em abril deste ano, o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes tinha feito um apelo que ia ao encontro da decisão tomada pela idosa francesa.

Numa entrevista à RTP, a 1 de abril, partindo do princípio que se pudesse vir a registar em Portugal um cenário onde não existam ventiladores para todos os doentes, Eanes lançou um apelo aos idosos.

Nós, os velhos, vamos ser os primeiros a dar o exemplo. Não saímos de casa, recorremos sistematicamente aos cuidados que nos são indicados e mais, quando chegarmos ao hospital, se for necessário, oferecemos o nosso ventilador ao homem que tem mulher e filhos".

Uma mensagem dura, mas reveladora da necessidade de sentido de responsabilidade e de uma forte solidariedade intergeracional, que foi, na altura amplamente partilhada nas redes sociais.

As orientações da Ordem dos Médicos

A 9 de novembro, o Conselho de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos emitiu um parecer para ajudar os profissionais a fazer escolhas ponderadas, no caso de haver falta de equipamentos para tratar doentes em situações extremas.

Não se trata de tomar decisões de valor, mas de reservar os recursos que podem tornar-se extremamente escassos para aqueles que têm, antes do mais, maior probabilidade de sobrevivência após o tratamento", sublinha o parecer.

Deverá ser privilegiando o prognóstico vital seguindo o princípio da proporcionalidade. Salvar mais vidas e mais anos de vida é consistente, tanto com perspetivas éticas utilitárias que enfatizam os resultados baseados no bem comum, quanto, com visões não-utilitárias, que prevalecem nos médicos portugueses, que enfatizam o valor único de cada vida humana", refere ainda o documento.

Para a Ordem dos Médicos, os critérios para escolher quem tem ou não direito a um ventilador em cuidados intensivos "não podem ser critérios de prioridade: a ordem de chegada do pedido de admissão ou da chegada aos serviços de urgência hospitalar. Apesar de muitos dos doentes serem idosos, esta por si só, nunca pode ser usada como critério. A presença de co-morbilidades e o estado funcional dos múltiplos órgãos devem ser cuidadosamente avaliados, juntamente com a idade", defende o Conselho de Ética.