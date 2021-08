A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) está a analisar três possíveis efeitos secundários das vacinas de mRNA contra a covid-19, ou seja, as produzidas pela Pfizer e pela Moderna.

De acordo com o documento de atualização sobre a segurança das vacinas, publicado na quarta-feira, as eventuais reações adversas são: eritema multiforme, glomerulonefrite e síndrome nefrótica.

O eritema multiforme é uma reação de hipersensibilidade alérgica com lesões cutâneas arredondadas; a glomerulonefrite é uma inflamação dos minúsculos

filtros nos rins); e a síndrome nefrótica é um distúrbio renal que faz com que os rins percam muita proteína na urina.

Os casos relatados são poucos e dizem respeito "a eventos médicos que foram observados após a vacinação, mas que não estão necessariamente relacionados ou foram causados pela vacina", lê-se no documento. O Comité de Segurança da EMA está a analisar estas situações.

As vacinas de tecnologia mRNA recorrem ao RNA mensageiro, responsável pela transferência de informações do ADN até o citoplasma. Com a vacina, um fragmento do código genético do vírus transporta instruções para o organismo humano conseguir desenvolver anticorpos específicos. As vacinas induzem o sistema imunitário a fabricar defesas sem ser necessário inocular o vírus, ainda que enfraquecido, nem as suas proteínas. Neste caso, é o próprio organismo a produzir as proteínas específicas do vírus, que desencadeiam a reação imunitária.