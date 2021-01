Anthony Fauci, o médico epidemiologista que ganhou notoriedade por liderar o combate à covid-19 nos EUA, afirmou, esta quinta-feira, numa conferência de imprensa na Casa Branca, ter voltado a sentir-se livre para falar honestamente sobre ciência e pandemia, sob as ordens da nova administração, chefiada por Joe Biden.

Na conferência, que ocorreu após uma reunião com o novo presidente para o pôr a par das prioridades do combate, Fauci elogiou a vontade da nova administração em ter um discurso “completamente transparente, aberto e honesto”.

"A ideia de que tu podes levantar-te e falar sobre o que sabes, quais são as evidências, o que é a ciência, é um sentimento um tanto libertador”, comparou Fauci.

VIDEO: 🇺🇸 Anthony #Fauci, in his first White House briefing as US President Joe Biden's top Covid-19 adviser, says it is "liberating" that he can talk about "what the evidence, what the science is" without fear of repercussions now that Donald Trump has left office pic.twitter.com/mGMIYPG3Cd