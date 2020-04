O primeiro-ministro britânico Boris Johnson "está melhor" depois de duas noites nos Cuidados Intensivos devido à Covid-19, anunciou o governo.

De acordo com o ministro das Finanças Rishi Sunak, Boris Johnson, que foi hospitalizado ao fim de dez dias em casa depois de ter dado positivo para o novo coronavírus, "já se senta na cama e interage com a equipa médica".

Boris Johson deu entrada no St. Thomas, em Londres, na noite de domingo, para a realização de exames, com os sintomas da doença a agravarem-se no dia seguinte.