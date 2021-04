O Brasil registou esta terça-feira 4.195 mortes por covid-19 em apenas 24 horas, de acordo com as autoridades de saúde do país.

Note-se que apenas dois outros países já registaram mais de 4.000 vítimas da doença num só dia: os Estados Unidos, em janeiro deste ano, e o Peru, em agosto de 2020.

Desde o início de março que o Brasil é o país do mundo em que mais se morre por covid-19.

Ao todo, 336.947 brasileiros já morreram vítimas da covid-19. Também foram confirmados mais 86.979 casos, totalizando 13.100.580.