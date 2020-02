O novo coronavírus chegou ao Brasil. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o primeiro caso da doença registado no país é de um homem que esteve em Itália em trabalho entre os dias 9 e 21 de fevereiro e que já tinha sido dado como caso suspeito. A Folha avança que, depois do primeiro teste positivo, foi feita uma contraprova, também positiva, e cujo resultado deve ser oficialmente anunciado esta quarta-feira pelo Governo brasileiro.

Segundo a mesma fonte, as autoridades de saúde brasileiras informaram que pediram a lista de passageiros do voo que trouxe o doente de volta ao Brasil, acrescentando que "aumentou a criticidade no monitoramento dos voos internacionais provenientes de países onde há casos confirmados da doença”.

O homem infetado reside em São Paulo, é de nacionalidade brasileira e tem 61 anos.

O surto de coronavírus já fez 2.715 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.