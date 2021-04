O Reino Unido dá esta segunda-feira mais um passo no desconfinamento da sociedade, à medida que o sucesso da vacinação contra a covid-19 permite que o país avance na reabertura da sociedade.

Para muitos, a primeira coisa a fazer foi logo à meia-noite. Quase como que por magia, os pubs ingleses abriram logo na primeira hora do novo dia, o que levou várias pessoas, que ansiavam por tomar uma cerveja com os amigos num dos 37.515 bares que decidiram abrir.

Mas os números gerais da reabertura impressionam: mais de 400 mil lojas, 27 mil restaurantes, 20 mil cabeleireiros ou quatro mil ginásios.

Num desses 20 mil cabeleireiros esteve, esta manhã, o primeiro-ministro britânico. Como qualquer cidadão comum, Boris Johnson apressou-se para um corte de cabelo, depois da reabertura. Mas não terá sido o único a pensar o mesmo, como retrata David Mercer: "Parece que não fui o único a pensar em ir ao barbeiro cedo".

I guess I’m not the only one who thought they’d get to the barber nice and early🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/Z8hCM3TSoE