Um grupo de cientistas descobriu uma nova estirpe do vírus da gripe com potencial pandémico na China.

Segundo os investigadores, o vírus é transportado por porcos, mas pode infetar seres humanos.

Agora, a preocupação prende-se com o facto de este vírus poder sofrer uma mutação ainda maior e possa vir a espalhar-se facilmente de pessoa para pessoa e causar um surto global.

Segundo a BBC, os investigadores admitem que este não é um problema imediato, mas que tem “todas as características” para infetar seres humanos e precisa ser vigiado “de perto”.

Como se trata de um vírus novo, as pessoas podem ter pouca ou nenhuma imunidade ao vírus. Os cientistas escrevem na revista Proceedings, da Academia Nacional de Ciências, que as medidas para controlar o vírus nos porcos devem ser rapidamente implementadas, bem como a sua monitorização.

Esta nova variação do vírus da gripe identificado na China é semelhante à gripe suína de 2009, mas com algumas mutações. Recorde-se que esta foi a última gripe pandémica que o mundo viveu e que se trata agora com uma vacina.

Neste momento, soam os alarmes da preocupação, numa altura em que o mundo ainda tenta lidar e erradicar a pandemia do novo coronavírus.