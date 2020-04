Serve principalmente para conter a propagação do novo coronavírus no mundo, mas o isolamento social também está a ter sérios efeitos no meio ambiente.

A prova disso mesmo chega agora da Índia. No norte do país, e pela primeira vez em 30 anos, e a centenas de quilómetros de distância, é possível avistar os Himalaias.

As imagens que têm sido partilhadas nas redes sociais por diversos utilizadores não têm deixado ninguém indiferente.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth 🌍.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9