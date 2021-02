A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou esta segunda-feira as “semanas difíceis” que Portugal tem tido devido à covid-19, tal como outros países, notando que a União Europeia (UE) ainda não está “onde gostaria de estar”.

Sei que pode parecer estranho falar de recuperação, uma vez que a pandemia continua a grassar. Estas são semanas difíceis em Portugal e noutros lugares do nosso continente e hoje ainda não estamos onde gostaríamos de estar no combate ao vírus”, apontou a líder do executivo comunitário.