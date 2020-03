Não é só em Portugal, Espanha, França ou Itália, nos Estados Unidos também existem milhões de pessoas em isolamento, depois de Donald Trump declarar emergência nacional, de forma a conter a propagação do novo coronavírus.

À semelhança daquilo que acontece em território português, as visitas a lares de idosos estão proibidas na América do Norte. Porém, esta história é a prova de que, mesmo em tempos difíceis, nenhuma barreira é intransponível, sobretudo a do amor. A neta de um homem, residente num lar de idosos na Carolina do Norte, foi pedida em casamento. A jovem quis contar ao avô a novidade e mostrar-lhe o anel de noivado, mas estava impedida de entrar na instituição, para evitar o contágio aos mais velhos. Foi então que, com a ajuda dos colaboradores da casa de repouso, utilizou a janela do quarto do avô para lhe dar a notícia.

A cara de felicidade dos dois, bem como o momento em que neta e avô dão as mãos com o vidro a separá-los, está a emocionar a Internet.

Even though visitation is restricted at this time, staff suggested an alternative. Here, a resident’s granddaughter... Publicado por Premier Living & Rehab Center Info Page em Segunda-feira, 16 de março de 2020

As fotografias que registam o encontro foram partilhadas pelo lar Premier Living & Rehab no Facebook, com a legenda: "Embora as visitas estejam limitadas neste momento, a nossa equipa sugeriu uma alternativa. Aqui, a neta de um residente diz ao avô que está noiva! Emocionante, e memorável, com toda a certeza! Obrigado por nos permitirem captar este momento!! (publicado com autorização)".

O post, que está a emocionar a Internet, já foi partilhado mais de 149 mil vezes.