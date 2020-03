Uma dúzia de pessoas embarcou a 19 de fevereiro para uma viagem de 25 dias, uma aventura de rafting no rio Colorado, no Grand Canyon, nos Estados Unidos. A experiência, por ser maioritariamente dentro de água, implica deixar em terra telemóveis e computadores. Quando partiram, os casos de Covid-19 estavam em declínio na China e as autoridades de saúde americanas só recomendavam cuidados a quem viajava para Hong Kong e Japão, porém quando regressaram encontraram um mundo totalmente diferente e em estado de emergência, devido à pandemia de coronavírus que se tornou numa ameaça real à vida humana.

Os relatos de três desses canoístas são agora divulgados pelo 'New York Times' e pela 'CNN'. Zach Edler, um deles, conta que, cada vez que entra numa aventura deste género surge no grupo a questão

E se regressássemos a um mundo onde nada seria igual? Claro que isso nunca acontece, excepto desta dez. Desta vez, aconteceu".

No último dia de viagem, a 14 de março, quando se preparavam para terminar a aventura dentro de água, um homem acenou ao grupo, a partir da margem do rio, avisando-os de que o mundo para o qual estavam a voltar iria ser muito diferente daquele que tinham deixado. Sem perceberem o porquê do aviso, estavam longe de imaginar que eram umas das últimas pessoas no planeta sem saber que o coronavírus se tinha tornado numa crise mundial, suspendendo também grande parte da vida na América. Só tiveram noção do que estava a acontecer quando saíram do rio: um funcionário de uma empresa que gere atividades de rafting comunicou-lhes que a pandemia afetou também os Estados Unidos, que Itália está em quarentena obrigatória e que as bolsas estão a desmoronar. Além disso, os campeonatos desportivos froam suspensos, as escolas fechadas e as infeções encontram-se a crescer exponencialmente, de tal maneira que Tom Hanks está infetado.

Zach Edler contou ao New York Times a reação à notícia:

Metade de nós achou que aquilo era uma brincadeira".

Mas não era, logo que conseguiu ter rede de telemóvel, outro dos canoístas, Mason Thomas, de 29 anos, ficou perplexo com o primeiro contacto que recebeu do exterior, e que confirmou o pior: "Recebi uma mensagem da minha mãe a dizer 'tens de me ligar imediatamente, o mundo está a ficar maluco, não toques em ninguém'". O jovem continua a relatar o choque que ainda sente: "A última coisa que pensei antes de ir para a viagem foi 'bem, não posso fazer nada sobre isto. Talvez já não se passe nada quando eu voltar'. Eu percebi que a doença era má e que deveríamos passar a lavar mais as mãos, mas nunca pensei que fosse isto".

Kate Kondino, a namorada de Mason, conta que, quando viu as notícias, "Foi um instinto, real, que passou da felicidade à confusão e uma espécie de medo, estávamos todos petrificados".

Um colunista do New York Times compara a experiência que o mundo está a viver em relação ao novo coronavírus com o acompanhamento de um furacão e a preparação para a chegada a terra: "Há um sentimento de ansiedade que vai subindo de dia para dia. Para estes canoístas, esse stress e confusão aconteceram todos num só um instante".

O mesmo sentimento de choque, seguido de apatia, teve o cantor e ator Jared Leto, que partilhou a experiência pessoal no Twitter: "Fogo. Há 12 dias comecei um retiro espiritual de silêncio no deserto. Estávamos totalmente isolados. Sem telemóvel, sem comunicações. Não fazíamos ideia do que estava a acontecer dali para fora".

Wow. 12 days ago I began a silent meditation in the desert. We were totally isolated. No phone, no communication etc. We had no idea what was happening outside the facility. — JARED LETO (@JaredLeto) March 17, 2020

Por esta altura, já há mais de 222 mil pessoas, em 160 países do mundo, infetadas por Covid-19.