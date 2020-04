Nos dias que correm nem sempre é fácil distinguir a ficção da realidade. Muitas vezes, aquilo que parece mentira é, de facto, dura verdade. Outras vezes, a realidade, mais valia que fosse produto da imaginação. Tudo, devido ao medo, à incerteza e à desconfiança que se têm instalado entre os homens à medida que a pandemia causada pelo novo coronavírus ceifa vidas a velocidade de cruzeiro. Para piorar o cenário, as fake news parecem ter ganho um espaço extra de vida numa época em que a informação verdadeira e transparente é precisa, mais do que nunca.

Talvez por tudo isto, este dia das mentiras, onde habitualmente muitos pregam partidas a tantos outros, tenha sido cancelado por uma parte considerável do mundo, não vá uma brincadeira colocar em risco a vida de muitas pessoas ou causar um recuo na caminhada lenta do combate à Covid-19.

O melhor exemplo de que o tempo não está para brincadeiras é a Google. Apesar de, todos os anos, a tecnológica americana pregar partidas aos milhões de utilizadores, desta vez recusou fazê-lo, numa decisão interna comunicada aos colaboradores através de um e-mail a que o 'Business Insider' teve acesso.

por respeito aos que lutam contra a pandemia de Covid-19. O nosso maior objetivo, agora, é sermos úteis às pessoas, portanto guardemos as piadas para o próximo abril, que será, sem dúvida, mais positivo do que este."

Na mensagem eletrónica agora divulgada, a empresa pede a todos os funcionários que não façam qualquer partida relacionada com o dia 1 de abril.

Já parámos os esforços centralizados para o dia das mentiras, mas concebemos que possam existir projetos mais pequenos dentro das equipas. Por favor, eliminem esses esforços e garantam que as vossas equipas colocam em pausa quaisquer piadas que tenham planeado".

Está visto que, nos Estados Unidos, o dia não é para partidas ou piadas, porém, do outro lado do mundo, o cenário é idêntico, mas com consequências mais pesadas para quem não se guiar pelo bom senso neste 1 de abril. Na Tailândia, o governo determinou que quem pregar partidas que envolvam a pandemia pode enfrentar até 5 anos de prisão.

É contra a lei fingir que se está infetado com Covid-19 neste dia das mentiras", anúncio que foi feito pelo próprio Governo no Twitter.

People around the world are suffering from #Covid19 outbreak, and that's reason enough why people should be more considerate and not use this as a prank or a joke. pic.twitter.com/DvF5A1WOv6 — PR Thai Government (@prdthailand) March 31, 2020

Em Taiwan, a sudeste da China, a presidente do governo alertou os seguidores no Facebook que qualquer partilha de informação falsa sobre o vírus pode ser punida com uma multa de vários milhares de euros e uma pena de prisão que pode chegar aos 3 anos.

Também na Ásia, na Índia, o ministro Anil Deshmukh alertou que as piadas podem ter consequências legais.

कल अप्रैल १ है। आमतौर पर हम सब एप्रिल फूल में लोगों के साथ मज़ाक का लुत्फ लेते हैं। पर कोरोनावायरस के संकट के समय ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। मैं सब से अनुरोध करता हूं कि ऐसा न करें। वरना पुलिस और सायबर सेल द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।#WarOnCorona pic.twitter.com/HPtRg6lfX4 — ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) March 31, 2020

Mais perto de Portugal, na Alemanha, está em marcha uma campanha de sensibilização com o hashtag "o coronavírus não é uma piada", de forma a desencorajar qualquer um que pense fazer brincadeiras com a doença neste primeiro dia do mês de abril.