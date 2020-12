Mais de 300 pessoas na índia foram hospitalizadas no fim de semana por causas desconhecidas, mas com sintomas comuns, anunciaram as autoridades do país, nesta segunda-feira..

Pelo menos um dos doentes hospitalizados morreu, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

Entre os sintomas descritos estão convulsões, perda de consciência e náusea, segundo as autoridades de saúde da cidade de Eluru, no estado de Andhra Pradesh, um dos mais afetados pela pandemia de covid-19

Numa altura em que a Índia luta contra o novo coronavírus, todos os doentes foram testados ao SARS-CoV-2 e todos os testes deram negativo.

Neste momento, 180 pacientes receberam já alta hospitalar, mantendo-se os restantes internados e a sua situação é considerada estável.

De acordo com um comunicado divulgado pelas autoridades de saúde do estado de Andhra Pradesh, as análises realizadas ao sangue não detetaram qualquer infeção viral, como dengue ou chikungunya, ambas causadas por picada de mosquito.

Foram, também, recolhidas amostras de água de mais de 57.000 casas, uma vez que foi detetada uma origem comum de abastecimento em todos os pacientes.

"A causa ainda é desconhecida, mas estamos a realizar vários testes, incluindo a comida", adiantou uma responsável.

Especialistas indianos e um neurologista foram, igualmente, chamados à região para conduzirem testes de agentes neurotóxicos.