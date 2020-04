Dois gatos foram infetados com o novo coronavírus, em Nova Iorque, confirmaram as autoridades norte-americanas nesta quarta-feira.

Ambos apresentavam sintomas ligeiros, nomeadamente a nível respiratório, e devem recuperar totalmente.

São os primeiros animais domésticos a testar positivo nos Estados Unidos", indicou o Departamento de Agricultura, num comunicado conjunto com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças.

Uma vez mais, e tal como aconteceu quando foi confirmado o caso positivo de um tigre do Zoo de Bronx, e mais tarde de um leão, as autoridades sublinharam que não há provas de que os animais domésticos possam transmitir o SARS-CoV-2, apesar de adoecerem.

Não há motivo para tomar medidas contra os animais de companhia que possam comprometer o seu bem-estar", afirmaram as duas entidades.

Um dos gatos não convive com humanos infetados, só se estiverem assintomáticos, mas pode ter sido contagiado fora de casa, segundo as autoridades.

O dono do segundo gato testou positivo para Covid-19, mas na mesma habitação há outro gato que não tem sintomas.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomenda, apenas, que os donos limitem as interações dos seus animais de estimação com terceiros.

Ou seja, os gatos devem permanecer dentro de casa e os cães não devem ir à rua sem trela, mantendo uma distância de dois metros para outras pessoas e animais.

No caso dos cães devem, ainda, ser evitados espaços públicos onde possa haver outros animais, como parques próprios para cães.

Quanto ao contacto entre o animal e o seu dono, as autoridades norte-americanas pedem para ser evitados contactos mais próximos e lavar as mãos com maior frequência.

O novo coronavírus já matou mais de 180.000 pessoas e infetou 2,6 milhões em todo o mundo.