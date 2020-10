Depois de se saber que o presidente dos Estados Unidos tinha testado positivo ao novo coronavírus, foram diversas as reações a nível mundial. Vários líderes já expressaram apoio à família Trump e desejaram rápidas melhoras ao presidente e à sua mulher.

O antigo Presidente dos Estados Unidos Barack Obama enviou na sexta-feira os “melhores votos” de recuperação ao seu sucessor.

Embora estejamos no meio de uma grande luta política e a levemos muito a sério, também queremos enviar os nossos melhores votos ao Presidente dos Estados Unidos e à primeira-dama” , disse o democrata Obama, citado pela agência France-Presse (AFP).

A Michelle e eu esperamos que eles, junto com outras pessoas afetadas pela covid-19 em todo o país, recebam os cuidados de que precisam e estejam no caminho de uma recuperação rápida” , acrescentou o antigo chefe de Estado norte-americano durante uma arrecadação de fundos para o candidato democrata às presidenciais, Joe Biden, que decorreu online.

Outro dos líderes a expressar apoio a Trump foi Kim Jong-un, que enviou uma mensagem ao Presidente dos Estados Unidos, desejando-lhe que recupere "o mais rápido possível”.

Donald Trump e Kim Jong-un encontraram-se por três vezes, a primeira delas durante uma cimeira, em junho de 2018, em Singapura.

Também o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, desejou uma rápida recuperação ao seu homólogo norte-americano.

Desejo rápida recuperação ao presidente dos EUA, Donald Trump, e à Primeira-Dama, Melania. Com fé em Deus, logo estarão recuperados e o trabalho na condução de seu país e sua campanha de reeleição não serão prejudicados” , escreveu na rede social Facebook Bolsonaro, um confesso admirador do chefe de Estado norte-americano.

Vocês vencerão e sairão mais fortes, para o bem dos EUA e do mundo", acrescentou o Presidente do Brasil, que também já esteve infetado com o novo coronavírus.