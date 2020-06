As empresas privadas norte-americanas perderam 2,7 milhões de empregos em maio devido à pandemia de Covid-19, um número inferior ao de abril, de acordo com o inquérito mensal da ADP publicado esta quarta-feira

O número ficou longe das previsões dos analistas, que eram mais pessimistas e apontavam para 9 milhões de empregos perdidos. Ficou também muito abaixo dos 20 milhões de empregos que desapareceram em abril.

Em maio, algumas empresas já reabriram, o que favoreceu as contratações.

No entanto, o "impacto da crise da covid-19 continua a fazer-se sentir nas empresas de todas as dimensões", segundo Ahu Yildirmaz, um dos dirigentes da ADP Research Institute, citado em comunicado.

Metade dos empregos destruídos no mês passado vem das empresas maiores, com mais de mil funcionários.

O setor dos serviços foi o mais afetado, com 1,9 milhões de empregos a menos e as empresas do setor do comércio e transportes perderam 826 mil.

Os dados da ADP são considerados um barómetro antes da divulgação do relatório sobre o emprego que será publicado na sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.

As previsões indicam que a taxa de desemprego pode aproximar-se de 20% em maio, depois de ter subido para 14,7% em abril.