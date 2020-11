Kathryn é enfermeira numa ala de cuidados intensivos e publicou, esta semana, duas fotografias que mostram as marcas provocadas pela Covid-19, após oito meses de trabalho.

Os últimos oito meses foram os primeiros da sua carreira, num hospital lotado com doentes infetados com Covid-19.

A foto da esquerda é Kathryn em abril, quando acabou o curso e começou a carreira. A imagem da direita é recente: com um ar cansado e com marcas no rosto devido ao equipamento de proteção.

Quando tirou a última fotografia, a enfermeira estava a meio de um turno de mais de 12 horas, no hospital onde trabalha, no estado norte-americano do Tennessee.

Eu amo ser enfermeira. Não esperava era ser uma recém-enfermeira no meio de uma pandemia, mas a vida tem das suas e mesmo durante uma pandemia, não há nada que eu queira fazer mais que isto. Cuidar dos doentes graves é uma honra e prezo muito os meus pacientes", escreveu Karthryn, no Twitter.

Kathryn, de 27 anos, considerou ainda que há muita desinformação e teorias da conspiração que afetam o trabalho dos profissionais de saúde e afirmou que ela e os colegas lutam todos os dias contra essa desinformação em relação à Covid-19.

É devastador ver as pessoas morrer, quando as mortes podiam ter sido evitadas. E é ainda mais devastador quando assistes à sua morte, vez após vez", prosseguiu.

A publicação da jovem enfermeira correu o mundo e conta já com mais de 80.000 partilhas e quase um milhão de "likes".

A covid-19 é uma doença brutal e não a desejaria ao meu pior inimigo. Por favor perceba que não está só a proteger-se a si próprio, mas sim todos à sua volta", apelou Katheryn.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela doença em termos absolutos. Ultrapassaram a marca de 12 milhões de casos e registam mais de 255.000 mortes.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.381.915 mortos resultantes de mais de 58,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.