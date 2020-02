Os Estados Unidos já começaram a testar um tratamento que, a correr bem, pode curar o coronavírus. Trata-se do primeiro medicamento em estudo.

Até agora, não foi possível chegar a nenhuma conclusão sobre uma medicação ou uma vacina que seja realmente eficaz no tratamento do novo Covid-19, que já fez 2.800 mortos e infetou mais de 82 mil pessoas.

O ensaio clínico, do Centro Médico da Universidade de Nebraska, em Omaha, está a avaliar a segurança e a eficácia do medicamento antiviral Remdesivir em adultos diagnosticados com coronavírus.

Um dos cobaias é um dos 42 norte-americanos que foram retirados do navio de cruzeiro Diamond Press, no Japão. Todos os participantes deste tratamento vão receber 200 miligramas de Remdesivir por via intravenosa quando iniciarem o estudo, depois quando forem hospitalizados vão receber 100 miligramas diariamente, num total de 10 dias.

O Remdesivir já tinha sido testado anteriormente em pessoas infetadas com Ébola e em animais.

Esta quinta-feira os Estados Unidos detetaram o primeiro caso de contaminação local por coronavírus, com o número de infetados a aumentar para os 60. O paciente em questão, que não viajou recentemente para o exterior nem esteve em contacto com um caso de coronavírus confirmado, vive no norte do estado da Califórnia.

Um médico norte-americano garantiu que uma doença infeciosa ao nível do Covid-19, e sem medicação disponível, os Estados Unidos podem atingir o números de vítimos mortais igual ou equivalente ao da China.

O balanço provisório da epidemia aponta para 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por 48 países e territórios. Das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram.

Além de 2.744 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 25 casos suspeitos de infeção, sete dos quais ainda estão em estudo. Os restantes 18 casos suspeitos não se confirmaram, após testes negativos.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.