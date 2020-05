É um reencontro que está a emocionar o mundo e que já se tronou viral.

Após uma longa quarentena, por causa da pandemia de Covid-19, o espanhol Ismael Fernández pensou que o seu burro de estimação, Baldomera, já não se lembrasse dele, mas o animal teve uma reação que o deixou espantado.

Ismael vive a poucos quilómetros da quinta onde está o animal, mas devido à pandemia do novo coronavírus, ele esteve sem aparecer durante dois meses.

After 2 months of lockdown this young man is able to return to see his donkey.



The young man is Ismael Fernández and the donkey is called Baldomera.



El Borge, Málagapic.twitter.com/D1FsJl1I9Y