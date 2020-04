Um vídeo de médicos, equipados a rigor para enfrentar a Covid-19, a dançarem o "Single Ladies" da Beyoncé em pleno hospital tornou-se viral nas redes sociais, sobretudo em Espanha, onde terá sido filmado.

Não é conhecida a origem do vídeo, nem a data em que foi filmado, mas o momento de descompressão não está a ser bem visto por todos, uma vez que já morreram mais de 10.000 pessoas devido ao novo coronavírus e há ainda mais de 110.000 infetados.

No Twitter, onde o vídeo foi partilhado, são muitos aqueles que consideram que o momento deve envergonhar os profissionais de saúde de um país que é o segundo no mundo com mais mortes por Covid-19.

Mas outros lembram que é preciso sorrir, para que possam continuar a trabalhar em condições muito difíceis, tanto a nível profissional como pessoal.