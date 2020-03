É uma cifra histórica: quase 2 biliões de dólares, aproximadamente 10% do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos da América, para conter os impactos económicos provocados pelo surto do novono país. Mas o pacote de estímulos esbarrou no Senado este domingo, depois de uma votação que terminou com 47 votos a favor do Partido Republicano e 47 votos contra do Partido Democrata. Longe, muito longe dos 60 votos necessários para garantir a aprovação.