O Facebook vai lançar um projeto a nível mundial para fazer o rastreamento do novo coronavírus.

A empresa lançou recentemente um inquérito aos seus utilizadores acerca dos seus sintomas, numa tentativa de rastrear o avançar da doença nos Estados Unidos da América e brevemente vai lançá-lo no resto do mundo.

Esta pesquisa está a ser realizada em parceria com a Universidade Carnegie Mellon, que vai publicar as conclusões iniciais ainda esta segunda-feira. O fundador do Facebook deu enfase ao facto de só os investigadores da área da saúde terem acesso a tais informações.

Os investigadores estão a ter cerca de um milhão de respostas por semana e os resultados estão a ser partilhados com outras entidades públicas.

A rede social espera que as respostas dadas possam ser fiáveis o suficiente para prever a propagação da Covid-19, bem como tirar algumas conclusões sobre o modo como a doença se espalha.

“Os resultados indicam que por exemplo nalguns subúrbios de Nova Iorque, entre 2 a 3% da população está a ter sintomas semelhantes aos da Covid-19”, explica Zuckerberg, citado pelo The Independent.

O fundador da rede social mais famosa do mundo diz ainda que o Facebook está numa posição única de ajudar os investigadores e enaltece a posição das redes sociais para contribuir com este tipo de dados.