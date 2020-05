O lixo criado pelo material de proteção individual, essencial no combate à pandemia de Covid-19, está a aumentar no fundo dos oceanos.

Um vídeo filmado pela organização não-governamental francesa “Operação Mar Limpo” mostra um aumento do número de máscaras e luvas de látex no Mar Mediterrâneo.

On les attendait ils sont arrivés mais pas au bon endroit...les premiers masques jetables ont fait leur apparition en Méditerranée...! Publicado por Opération Mer Propre em Sábado, 23 de maio de 2020

A organização ambiental sem fins lucrativos está a tentar limpar a zona costeira perto da Côte d'Azur e revelou preocupação com o aumento da poluição plástica criada pela pandemia de Covid-19. Em apenas dois dias, a ONG recolheu 14 luvas de látex e cinco máscaras cirúrgicas na costa de Antibes.

A “Operação Mar Limpo” teme que este aumento se torne ainda mais acentuado com o início do desconfinamento em vários países europeus, aliado ao verão que levará mais pessoas, equipadas com todo o tipo de material de proteção individual, até às praias.

O fundador da “Operação Mar Limpo”, Laurent Lombard, filmou um dos mergulhos ao largo de Antibes e recolheu cinco máscaras cirúrgicas e quatro luvas de látex, juntamente com a poluição já habitual.

Estas máscaras. Não as encontrávamos há muito e agora vamos ter biliões. Portanto, tomem atenção, é o início de um novo tipo de poluição”, alertou Laurente Lombard, fundador da “Operação Mar Limpo”, em declarações à BBC.

A poluição inerente aos materiais de proteção individual é um problema que está a preocupar em França. No dia 14 de maio, três dias após o início do período de desconfinamento no país, vários trabalhadores que limpam as ruas francesas partilharam nas redes sociais que várias máscaras estavam a ser abandonadas no pavimento.

Prevê-se que o país venha a aplicar multas, que podem atingir os 300 euros, a quem seja apanhado a atirar máscaras para o chão.

Roma já anunciou coimas, até 500 euros, para quem abandonar material de proteção nas ruas da capital italiana.