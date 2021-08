A Alta Autoridade de Saúde francesa recomendou, esta terça-feira, uma terceira dose da vacina contra a covid-19 para todas as pessoas com mais de 65 anos.

A terceira dose será também dada aos doentes com comorbilidades associadas a um risco mais grave de hospitalização grave ou morte por covid-19.

A autoridade de saúde francesa, num relatório publicado esta terça-feira, indica que a terceira dose deve ser dada "pelo menos seis meses depois da vacinação completa", com duas doses, ou com uma, no caso da vacina da Janssen.

O ministro da saúde francês, Olivier Véran, já tinha informado que a terceira dose ia ser dada em França a partir de setembro, aos idosos que residem em lares, aos maiores de 80 anos em geral, aos imunodeprimidos e a quem tem comorbilidades associadas a uma forma grave de covid-19.

Até agora, nenhuma farmacêutica solicitou à Agência Europeia do Medicamento (EMA) autorização para uma dose de reforço das vacinas contra a covid-19, afirmou na segunda-feira o regulador europeu, que ainda não decidiu “se e quando” será necessária esta dose suplementar.

“Nesta fase, ainda não foi determinado se e quando será necessária uma dose de reforço para as vacinas covid-19”, adiantou a EMA à Lusa, ao avançar que está a analisar “dados emergentes” que permitam fazer recomendações aos países da União Europeia (UE) sobre os respetivos planos de vacinação.