A Grécia diz que está pronta para começar a receber turistas já a partir de 1 de julho, depois evidências que sugerem que o país “ganhou” a guerra contra a Covid-19.

Segundo a CNN, este país parece ser uma história rara de sucesso no combate ao novo coronavírus, com apenas 150 mortes. Um sucesso que pode ser justificado pela imposição de medidas rigorosas e precoces.

Após semanas de confinamento, esta semana algumas empresas, como cabeleireiros e livrarias abriram portas.

Agora, o primeiro-ministro do país, Kyriakos Mitsotakis, considera que, com as devidas regras, criar um modelo para começar a receber turistas já este verão.

“A experiência turística este verão pode ser um pouco diferente daquilo a que estamos habituados”, disse o governante à CNN, quando se referia ao distanciamento social.

“Talvez não haja bares abertos ou grandes multidões, mas mesmo assim ainda é possível ter uma experiência fantástica na Grécia, desde que a pandemia a nível global esteja numa rota descendente”, adiantou.

Para abrir portas aos viajantes, Mitsotakis referiu ainda a importância dos testes.