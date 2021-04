Um homem salvou uma criança que caiu na linha do comboio, este sábado, na estação de Vangani, em Bombaim, Índia.

As imagens, captadas numa câmara de videovigilância da estação, mostram o momento em que uma criança larga a mão da mãe junto à berma da plataforma da estação e cai para perto dos carris no preciso momento em que se aproximava um comboio a alta velocidade.

A Good Samaritan:



At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.

We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0