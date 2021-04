Quase 200 holandeses tiveram ordem de soltura do confinamento para se fecharem num resort grego durante oito dias, numa iniciativa para testar se é possível realizar férias seguras durante a pandemia de covid-19.

Ainda que não possam sair do resort, pelo preço de 399 euros, os participantes vão ter acesso a piscinas, restaurantes e outros estabelecimentos de lazer no hotel Mitsis Grand Beach, na ilha grega de Rhodes.

Estas férias-teste implicam que os turistas aceitem somente observar o mar, ou apanhar sol na varanda, ou no terraço do hotel, onde serão os únicos hóspedes.

Eu gosto muito de ficar longe do meu espaço habitual e se isso significar não sair do hotel, terei que viver com isso, mas tudo bem”, disse a designer gráfica Amy Smulders à Reuters antes de partir para a viagem com a sua irmã. “Há sol e isso é o mais importante”.