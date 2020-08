A polícia australiana está “debaixo de fogo”, depois do vídeo de uma detenção ter vindo a público. Nas imagens é possível ver um agente a tentar deter uma mulher, agarrando-a pelo pescoço, por não estar a utilizar máscara de proteção individual, em Melbourne, Austrália.

A jovem é agarrada pelo polícia, enquanto grita “está a sufocar-me”. No vídeo, amplamente partilhado nas redes sociais, é possível ver a mulher a resistir à detenção, chegando mesmo a pontapear na barriga uma agente que se aproximou para auxiliar o colega que levava a cabo a detenção.

Hey @VictoriaPolice was this arrest really over a mask? If so wouldn’t it be better to give her a mask than to employ these tactics? pic.twitter.com/I3eVhCjfIz