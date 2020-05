As autoridades de saúde italianas anunciaram esta quinta-feira que o país regista até ao momento 29.958 vítimas mortais desde o início do surto da Covid-19 no país.

Nas últimas 24 horas, mais 274 pessoas morreram devido ao novo coronavírus, um número inferior aos 369 óbitos registados na quarta-feira.

Itália, o terceiro país do mundo com o maior número de casos, contabiliza agora 215.858 casos positivos, mais 1.401 do que no dia anterior.

Por outro lado, a proteção civil italiana afirma que 96.276 pessoas recuperaram da doença e tiveram alta hospitalar.

Das 89.624 pessoas infetadas no país, 15.174 encontram-se hospitalizadas. Há 1.311 doentes nos Unidades de Cuidados Intensivos, menos 22 do que na quarta-feira, continuando a registar-se uma tendência de descida.

A pandemia causada pelo novo coronavírus matou mais de 150.000 pessoas na Europa, das quais três quartos no Reino Unido, Itália, Espanha e França, segundo o último balanço feito esta quinta-feira de manhã pela AFP a partir de fontes oficiais.