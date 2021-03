O navio da Organização Não Governamental (ONG) alemã Sea Watch, com 363 migrantes a bordo resgatados em operações no Mediterrâneo Central, está a caminho do porto de Augusta, na ilha Sicília, com autorização das autoridades italianas.

Depois de uma viagem longa e perigosa, as 363 pessoas que resgatamos finalmente poderão desembarcar num porto seguro que nos foi atribuído pelas autoridades italianas”, confirmou a ONG em suas redes sociais.

O "Sea Watch 3" chegará ao porto esta quarta-feira à tarde e os migrantes serão submetidos a um teste à covid-19 e depois transferidos para um dos navios de passageiros que Itália disponibilizou para passarem pela quarentena obrigatória.

A tripulação da ONG também terá de ficar em quarentena no porto da Sicília, levando à ausência de navios humanitários no Mediterrâneo Central.

Após cinco dias de espera por um porto, a Itália cedeu à ONG para atracar em Augusta.

O Sea Watch3 realizou cinco operações de resgate, mas não conseguiu ajudar 90 migrantes que viajavam num barco de madeira em condições muito precárias devido ao elevado número de pessoas que já levava a bordo.

Contudo, ajudou os 90 migrantes a passarem para botes salva-vidas, que foram depois ajudados por um barco patrulha do guarda costeira italiana que os transferiu para Lampedusa (Sicília).

No domingo passado, foram resgatados 44, 97 e 73 migrantes, em três operações diferentes, que se somaram aos 102 salvos na véspera e aos 45 recolhidos na sexta-feira.

O "Sea-Watch 3" já participou do resgate de mais de 3.000 migrantes desde novembro de 2017.