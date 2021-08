A covid-19 veio mudar por completo as nossas vidas. E um dos aspetos que se veio a alterar no último ano foi a proliferação do uso dos códigos QR, utilizados para abrir menus de restaurantes ou até para comprovar que o portador do código já foi vacinado com as duas doses da vacina.

Um jovem italiano, de 22 anos, decidiu levar esta prática a um outro nível ao tatuar a matriz de quadrados pretos que comprova que foi vacinado contra a covid-19. O motivo? “É algo original, gosto de ser diferente”, confessou.

Num vídeo que se está a tornar viral no TikTok, Andrea Colonnetta mostra a tatuagem em funcionamento, numa cadeia de restaurantes fast-food.

Em declarações ao jornal italiano Corriere della Serra, o jovem explicou que está ciente de que o certificado digital tem uma duração limitada de nove meses e que quis usar a tatuagem para “representar as dificuldades deste momento”, acrescentando que o último ano, marcado pela pandemia de covid-19, representará para sempre “um período histórico” da sua existência.