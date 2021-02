Este é, no mínimo, um caso insólito. O jornalista Liam Thorp foi incluído num grupo prioritário de vacinação sem motivo aparente, mas quando descobriu o porquê não queria acreditar.

Liam conta que, apesar de ter estranhado a situação, marcou uma consulta.

So I’m not getting a vaccine next week - was feeling weird about why I’d been selected ahead of others so rang GP to check. Turns out they had my height as 6.2cm rather than 6 ft 2, giving me a BMI of 28,000 😂