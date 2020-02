O coronavírus surgiu em terra, mas é no ar que estão a ser tomadas algumas das medidas mais restritivas, com dezenas de companhias aéreas de todo o mundo a suspenderem as ligações à China continental, onde teve origem o surto, ou a países/cidades onde a epidemia se propagou em larga escala, como Itália/Milão.

Veja, abaixo, a lista.

Companhias aéreas que cancelaram voos para a China:

American Airlines - voos suspensos para a China continental e Hong Kong até 24 de abril;

Air France - voos suspensos para a China até ao final de março;

Air India - voos suspensos para Xangai e Hong Kong até 30 de junho;

Air Seoul - voos suspensos para a China por tempo indeterminado;

Air Tanzania - adiada a decisão de realizar voos diretos para a China;

Air Mauritius - voos suspensos para a China continental e Hong Kong por tempo indeterminado;

British Airways - voos suspensos para a China até 31 de março;

Delta Airlines - voos suspensos para a China até 30 de abril;

Egyptair - voos suspensos para a China até ao final de fevereiro;

El Al - voos suspensos para Hong Kong e Pequim até 2 de maio;

Iberia - voos suspensos para Xangai até 30 de abril;

JejuAir - voos suspensos para a China a partir de 1 de março e por tempo indeterminado;

KLM - voos suspensos para a China até 28 de março;

Lion Air - voos suspensos para a China até 29 de fevereiro;

LOT - voos suspensos para a China até 28 de março;

Lufthansa - voos suspensos para a China até 28 de março;

Oman Air - voos suspensos para a China por tempo indeterminado;

Qatar Airways - voos suspensos para a China por tempo indeterminado;

Companhias aéreas da Rússia - todas as companhias aéreas russas, com exceção da Aeroflot e da Pegas Fly (Ikar), suspenderam os voos para a China por tempo indeterminado. A Aeroflot reduziu o número de voos para Pequim, Xangai e Guangzhou até 29 de março;

Rwandair - voos suspensos para a China por tempo indeterminado;

Saudia - voos suspensos para a China por tempo indeterminado;

Scoot - voos suspensos para a China por tempo indeterminado;

United Airlines - voos suspensos para a China e para Hong Kong até 23 de abril;

VietJet Air e Vietnam Airlines - voos suspensos para a China continental, Hong Kong e Macau até 30 de abril.

Companhias aéreas que cancelaram alguns voos para a China ou alteraram serviços:

Air Canada - voos suspensos para Pequim e Xangai até 27 de março. Ligação Toronto-Hong Kong suspensa até 27 de março;

Air New Zealand - suspensa a ligação Auckland-Xangai até 29 de março. Capacidade reduzida nos voos para Xangai em abril e para Hong Kong em abril e maio;

All Nippon Airways e subsidiárias - voos suspensos para a China continental e Hong Kong por tempo indeterminado;

Cathay Pacific - suspensão de 90% dos voos para a China continental e redução de um terço das suas operações nos próximos dois meses para conter custos;

Emirates - voos suspensos para a China por tempo indeterminado, à exceção de Pequim;

Etihad - voos suspensos para a China por tempo indeterminado, à exceção de Pequim; voos suspensos para Hong Kong até 28 de março

Finnair - voos suspensos para a China continental por tempo indeterminado. Número reduzido de voos para Hong Kong até 28 de março;

Korean Air - suspensas oito ligações para a China por tempo indeterminado;

Philippine Airlines - corte de 50% no número de voos entre Manila e a China;

Qantas - voos para a China suspensos por tempo indeterminado. Ligações Sydney-Pequim e Pequim-Sydney suspensas até 29 de março;

Royal Air Maroc - voos suspensos para a China até 29 de fevereiro. Em janeiro foi criada uma nova rota, com três voos semanais, entre Casablanca e Pequim;

Scandinavian Airlines - voos para Xangai e Pequim suspensos até 29 de março;

Singapore Airlines e subsidiária SilkAir - voos suspensos ou capacidade reduzida nas ligações a Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, Xiamen e Chongqing;

UPS Airlines (carga) - cancelados 22 voos para a China;

Virgin Atlantic - operações diárias para Xangai canceladas até 28 de março;

Virgin Australia - vai cancelar a ligação Sydney-Hong Kong a partir de 2 de março;

Companhias aéreas que alteraram voos/serviços noutras rotas/países: