Tudo aconteceu quando um avião da companhia aérea Ural Airlines aterrou em Moscovo, vindo de Sochi.

Um dos passageiros levantou-se para sair do avião, mas desequilibrou-se, uma vez que o aparelho ainda não estava imobilizado.

"Quase imediatamente após a aterragem, um homem levantou-se e começou a andar em direção à saída (…) Ele caminhou no corredor do avião, mas foi tocando em algumas pessoas (…) Um homem disse-lhe ‘cuidado’” , contou uma das passageiras ao The Mirror.

A troca de palavras rapidamente levou os dois homens ao confronto físico.

