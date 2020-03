Madrid vai usar uma pista de gelo de um centro comercial como morgue, disse fonte da grande superfície à agência noticiosa Reuters.

A capital é a região espanhola mais afetada pela Covid-19, com 1.263 mortos e mais de 10.000 infetados, sendo o número de óbitos mais de metade do total no país (2.182).

Elementos da unidade de emergência do Exército espanhol (UME, na sigla original) foram fotografados nesta segunda-feira a entrar no espaço, para proceder à sua desinfeção e, assim, poder receber os cadáveres das vítimas de Covid-19.

O ringue de patinagem do Palacio de Hielo tem 1.800 m2 (medidas olímpicas) e é uma das atrações do centro comercial, que se encontra, agora, encerrado, à exceção de duas lojas, o supermercado e a farmácia, devido ao estado de emergência que vigora no país há já duas semanas.

A solução de a pista de gelo servir como morgue da cidade surgiu depois de o município ter anunciado que não tinha capacidade para recolher mais corpos por falta de equipamento e que, nesse sentido, iria deixar de fazê-lo a partir desta terça-feira.

O Palacio de Hielo fica perto do centro de congressos IFEMA, que também está a servir de apoio aos doentes de Covid-19, onde estão instaladas várias camas.