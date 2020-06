Uma mulher morreu nas Filipinas depois de ter tentado ao longo de vários dias apanhar um autocarro para regressar a casa. Em causa, estava o bloqueio no país devido à pandemia de Covid-19. Esta tragédia levou o governo a investigar a forma como são tratados os trabalhadores que se encontram isolados.

De acordo com a CNN, Michelle Silvertino, mãe solteira de quatro filhos, foi encontrada inconsciente numa longa estrada em Manila, no dia 5 de junho.

Depois de um dia de trabalho, tentou apanhar um autocarro no município de Calabanga, a mais de 400 quilómetros da capital. No entanto, devido às medidas de confinamento, os transportes públicos não tinham autorização de circulação.

Caminhou durante horas na esperança de conseguir uma boleia, mas acabou por ficar presa numa ponte durante vários dias. Quando foi encontrada, Michelle, de 33 anos, foi encaminhada para um hospital, mas acabou por perder a vida.

O caso resultou numa onda de indignação e revolta no país, com várias pessoas a pedir justiça e a criticar o governo por não ajudar os trabalhadores com a hastag #JusticeforMichelleSilvertino.

Os protestos pela morte de Silvertino chegaram ao palácio presidencial e o governo anunciou que esta situação não se iria repetir e que os ministérios dos transportes e da assistência social iriam ajudar os trabalhadores isolados a voltar para casa.

Em março, as Filipinas implementaram medidas muito restritivas para evitar e controlar a propagação da Covid-19. Entre elas, estava a suspensão de todo e qualquer transporte público, de forma a garantir que as pessoas se mantivessem em casa.