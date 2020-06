As Maldivas querem receber visitantes, sem quaisquer restrições, já no próximo mês. A notícia foi confirmada por um porta-voz do Ministério do Turismo.

A medida abrange turistas de todas as nacionalidades e vai entrar em vigor em julho.

Uma primeira proposta da medida requeria que, todos aqueles que visitassem o país, apresentassem um certificado médico que provasse o resultado negativo no teste à Covid-19.

O governo das Maldivas optou, no entanto, por permitir que todos os viajantes possam entrar sem serem testados ou passar por um período de quarentena obrigatória.

Atualmente, apenas os proprietários de iates e aviões privados podem entrar no arquipélago.

Estamos a planear reabrir as nossas fronteiras a visitantes em julho, 2020”, pode ler-se no anúncio oficial do Ministério do Turismo.

O país, que fechou fronteiras em março, sublinhou que não irá cobrar nenhuma taxa adicional.

As Maldivas registaram mais de dois mil casos e cinco mortes por Covid-19.

Apesar de atualmente estar de portas fechadas ao turismo, cerca de 30 hotéis mantiveram-se abertos durante a pandemia, onde os hóspedes podiam escolher a quarentena.

Em 2019, o arquipélago recebeu quase dois milhões de visitantes.