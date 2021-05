Uma equipa médica austríaca evitou o desenvolvimento de um caso de trombose com hemorragias que tem sido associada, em casos raros, à toma da vacina da AstraZeneca.

A equipa da Universidade de Medicina de Viena e do Hospital Geral de Viena, liderada pelo hematologista Paul Knöbl, terá conseguido salvar a vida de uma mulher de 62 anos utilizando imunoglobulinas por via intravenosa e outros anticoagulantes, que não a heparina, segundo é relatado no "Journal of Thrombosis and Haemostasis".

Algumas vacinas contra a covid-19 têm causado reações semelhantes num número reduzido de vacinados: uma síndrome rara envolvendo trombose em locais incomuns no corpo, associada a uma contagem baixa de plaquetas no sangue e a um distúrbio de coagulação. Segundo os investigadores da Universidade de Medicina de Viena, a taxa de mortalidade é alta (entre 40 e 50%), e a síndrome requer tratamento imediato e adequado.

Essa síndrome é conhecida como VITT: trombocitopenia trombótica induzida por vacina.

Ainda de acordo com os profissionais, este cenário é causado, provavelmente, por uma resposta imunológica defeituosa, que produz anticorpos ativadores de trombócitos e resulta em trombocitopenia (baixa contagem de plaquetas) e trombose.

Foi isso que aconteceu a esta paciente, que chegou à urgência do hospital nove dias após a toma da vacina da AstraZeneca contra a covid-19. Os médicos agiram rapidamente com tratamento com alta dose de concentrado de imunoglobulina intravenosa, cortisona e anticoagulantes específicos, para evitar a trombose. Os concentrados de imunoglobulina contêm anticorpos que podem bloquear a resposta imune mal direcionada. As preparações usuais de heparina não devem ser utilizadas para prevenir a coagulação, pois podem desencadear ou agravar a trombose.

"Neste caso, fomos capazes de descrever, pela primeira vez, a eficácia de uma estratégia de tratamento com potencial para salvar vidas para a trombose induzida por vacina", disse Knöbl. Os resultados apoiam as recomendações de tratamento atuais, mas também mostram que o diagnóstico rápido e o início imediato do tratamento são necessários para prevenir uma trombose com risco de vida. "Esta experiência pode ser de grande ajuda no tratamento de outros pacientes com condições semelhantes."