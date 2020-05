Era para decorrer esta segunda-feira em Nova Iorque, mas a gala anual do Metropolitan Museum of Art teve de ser adiada, devido à pandemia do novo coronavírus.

Mas nem a crise pandémica travou uma adaptação à nova realidade. A passadeira vermelha tornou-se virtual e os looks do evento foram recreados pelos internautas.

A ideia surgiu da Vogue Americana e do ator Billy Porter, que criaram a #MetGalaChallenge, um desafio que está a dar que falar nas redes sociais.

Da seleção dos “costureiros caseiros” destacam-se os looks mais extravagantes que habitualmente passam pela passadeira vermelha.

Por exemplo, a nova-iorquina Sanja Nestorovic prestou homenagem ao conjunto de John Galliano, inspirado no Papa, que a cantora Rihanna usou na abertura de "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" em 2018.

"O vestido da Rihanna demorou cinco horas a fazer. Tudo o que faço é com material reciclável. Sem tecido. Sem costura. Papel, sacos de lixo e fita adesiva", sublinhou Sanja.

Também o famoso vestido que Ariana Grande usou em 2018, e que retratava imagens da Capela Sistina, não foi esquecido.

O desafio decorre desde o dia 1 de maio e esta segunda-feira será conhecido o vencedor.