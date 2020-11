Morreu a mulher do homem italiano, de 81 anos, que emocionou o mundo ao fazer uma serenata debaixo da janela do quarto do hospital onde a mulher se encontrava internada. As causas da morte não são conhecidas.

No início do mês, Carla, que tinha 74 anos, esteve hospitalizada durante dez dias, onde fez vários testes de diagnóstico a um tumor, acabando por ter alta hospitalar, poucos dias depois do gesto que tornou o casal famoso.

Che storia straordinaria!❤️

Stefano Bozzini, alpino di Castelsangiovanni, nel Piacentino, suona sotto la finestra dell'ospedale per la moglie ricoverata. pic.twitter.com/FdSqZ4z6CH — Lorenzo Fontana (@Fontana3Lorenzo) November 9, 2020

Durante o internamento, Stefano comoveu o mundo com o gesto romântico, quando, impossibilitado de visitar a mulher devido a restrições da covid-19, decidiu tocar as músicas mais marcantes para o casal, do lado de fora do hospital Castel San Giovanni, na região norte de Emilia-Romagna.

Fiz isto pela Carla, para lhe mostrar o quanto a amo e para lhe agradecer por tudo o que me deu", disse Bozzini. Não a posso visitar e, por isso, fui até ao pátio com o meu acordeão e fiz o que o meu coração mandou. Assim que ouviu a música, ela chegou à janela e eu pude vê-la.”

O casal está casado há 47. Teve três filhos, mas o mais novo morreu de cancro aos 25 anos.