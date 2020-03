Uma mulher de 103 anos recuperou da infeção por Covid-19, anunciaram as autoridades de saúde do Irão, na terça-feira, segundo a Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA, na sigla em inglês).

O caso ocorreu em Semnan, no norte do país, e a doente, cuja identidade não foi divulgada, recebeu alta hospitalar ao fim de cerca de uma semana de internamento e após "uma recuperação total", de acordo com o diretor do hospital, citado pela agência.

No entanto, apesar de os dados disponíveis sobre o novo coronavírus indicarem que os mais velhos são as principais vítimas da doença, esta recuperação de um idoso não é inédita no país, uma vez que anteriormente foi anunciada a recuperação de um homem de 91 anos.

No caso deste homem, além da idade, o doente sofria de asma e hipertensão.

Na notícia não foi, contudo, explicado qual o tratamento aplicado aos dois doentes.

O número de mortes por Covid-19 no Irão subiu para 1.135, com 147 dos óbitos a ocorrerem nas últimas 24 horas. Há, ainda, 16.169 casos positivos.