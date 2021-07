Com medo da opinião alheia, especialmente de familiares e amigos que se opõem à vacinação, há utentes em Missouri, nos Estados Unidos, a pedir aos médicos e enfermeiros para serem vacinados em segredo.

Quando chegam pedem descrição máxima. Há quem suplique aos profissionais de saúde para manter sigilo e há outros que se disfarçam para não serem reconhecidos.

Em entrevista à CNN, a Dra. Priscilla Frase conta:

"Os que se querem vacinar tiveram alguma experiência que mudou a sua perspetiva e que passou a ser diferente da família, dos amigos ou mesmo dos colegas de trabalho. E chegaram à decisão de que querem ser vacinados".

A doutora do hospital Ozarks Healthcare, em West Plains, garante que não acontece com frequência mas tenta satisfazer todos os pedidos dos utentes... Mesmo que seja vacinar alguém através do modo drive thru, numa janela do carro, porque o mais importante é vacinar o maior número de pessoas.

O estado do Missouri, no interior dos Estados Unidos, tem 41% da população vacinada.