Uma nova variante do coronavírus foi detetada na região da Bretanha, em França, segundo um comunicado do ministério da saúde francês.

A nova variante foi descoberta num foco de casos num hospital em Lannion, segundo a Reuters.

Pelas primeiras análises a esta variante, as autoridades de saúde descartam que seja mais grave ou contagiosa do que as restantes.

Segundo a direção-geral de saúde francesa, dos 79 casos identificados naquele hospital, oito eram desta variante.

Estão "em curso investigações aprofundadas para perceber melhor esta variante e o seu impacto", acrescenta a DGS francesa.

Estão a ser realizados exames laboratoriais para testar, por exemplo, como esta variante reage à vacinação ou aos anticorpos criados por infeções anteriores.

Esta nova variante foi colocada sob vigilância da Organização Mundial de Saúde.