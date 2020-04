As autoridades tailandesas estão a adotar medidas extraordinárias de confinamento numa das mais famosas e turísticas ilhas do país, de forma a conter a propagação do novo coronavírus.

Com 170 casos confirmados de Covi-19, esta ilha com cerca de 400 mil habitantes tem a maior taxa de infeção per capita de todas as 77 províncias da Tailândia.

“Estas medidas fazem de Phuket a primeira província da Tailândia a impor um bloqueio total de todas as áreas, num esforço para impedir a propagação da doença (…) Com exceção do pessoal médico, de emergência e de trabalhadores da restauração, todos os 17 sub distritos estão fechados, de forma a garantir a circulação mínima de pessoas e veículos”, diz um comunicado da Autoridade de Turismo da Tailândia.

A calma que se vive agora nas ruas não é habitual e isso mesmo relatam os habitantes locais.

O dono de uma empresa de construção civil, acostumado aos engarrafamentos na ilha mais turística da Tailândia e aos milhares de turistas que por ali passam diz que nunca viu nada assim.

“Não há lanchas rápidas na água, as praias e as ruas estão vazias e há muitos poucos turistas (…) Eu nunca vi isto assim, nem após o tsumani de 2004”, relatou à CNN.

Neste momento, as autoridades de saúde tailandesas estão a realizar testes em massa à população para diminuir o risco de transmissão.

O aeroporto internacional de Phuket vai estar encerrado a todos os voos não essenciais até ao dia 30 de abril.